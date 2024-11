Appalti Ferrero: un’assemblea pubblica presso il cinema Moretta di Alba per discutere i contratti di confezionamento

Proteco, società di automazione con sede in via Neive a Castagnito, ha rilevato le attività della GPTM, un’azienda che opera presso lo stabilimento in località Baraccone, occupandosi del confezionamento dei prodotti. Tra i principali clienti della ex cooperativa figura da decenni la multinazionale della Nutella. È proprio alla Ferrero che lavoratori e USB si rivolgono per ottenere condizioni contrattuali e lavorative più eque.