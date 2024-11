I soci di Società Solidale ETS del CSV Cuneo approvano il programma previsionale per il 2025

L’Assemblea dei soci di Società Solidale ETS, svoltasi il 18 novembre a Fossano alla presenza dei rappresentanti dei 329 Soci dell’Ente, ha approvato con voto unanime la Programmazione previsionale 2025 del CSV Cuneo. È stata un’assemblea molto partecipata: tanti gli ETS presenti e grande la voglia dei volontari di capire ed esserci nei cambiamenti che il sistema dei CSV sta affrontando in questi anni.

Il Programma previsionale 2025 è stato costruito sulla base del contesto normativo di riferimento e dell’analisi dei bisogni del mondo del terzo settore svolta nel corso dell’anno utilizzando strumenti quantitativi (questionari specifici, analisi performance anni precedenti, bilancio sociale, ecc) e strumenti qualitativi (3 incontri in presenza sul territorio con i volontari, lavoro congiunto tra Consiglio Direttivo e Staff).

Il lavoro di ascolto svolto con gli ETS (Enti del Terzo Settore) ha consentito di delineare obiettivi strategici specifici elaborati sulla base linee guida nazionali fornite dall’ONC (Organismo Nazionale di Controllo) per il prossimo triennio 2025/2027: garantire competenze e sostegno da parte del CSV per supportare gli ETS nella progettazione in risposta a bandi, offrire consulenza e accompagnamento adeguati nella gestione della vita associativa e nel disbrigo degli adempimenti burocratici, garantire un’informazione costante su opportunità di finanziamento e previsioni normative, offrire disponibilità di canali, contatti e strumenti funzionali alla comunicazione e pubblicizzazione delle attività degli ETS, realizzare azioni sistemiche finalizzate a una maggiore diffusione della cultura del volontariato soprattutto giovanile, essere un valido supporto nell’interlocuzione e collaborazione con gli altri protagonisti del territorio (volontari, altri ETS, istituzioni, PA e imprese profit), sviluppare azioni partecipate finalizzate all’instaurazione e formalizzazione di reti, commissioni tematiche, stesura di patti collaborativi di comunità capaci di rendere protagonista il volontariato e produrre impatto sulla comunità locale, operare rispettando criteri di economicità e sostenibilità della programmazione (qualità degli interventi e valutazione degli esiti), attivare collaborazioni, progettazioni e altre tipologie di azioni che permettano di promuovere anche attività integrative extra per il mondo del volontariato, favorire un maggior dialogo intergenerazionale e l’inserimento di nuovi volontari in ETS.

La sede assembleare è stata l’occasione per spiegare nel dettaglio ai soci l’importante lavoro svolto per la costruzione di un documento programmatico capace di offrire servizi e attività adeguati al mondo del terzo settore cuneese (senza abbassare l’offerta degli scorsi anni), pur alla luce degli ostacoli riscontrati: la riduzione del FUN (Fondo Unico Nazionale) per il prossimo triennio 2025/2027, l’adozione di nuovi criteri per la ripartizione del Fondo a livello regionale, i criteri stabiliti da ONC per l’utilizzo dell’attribuzione annuale e dei residui liberi (economie presenti).

Ha dichiarato il presidente Massimo Maria Macagno: “Vorrei prima di tutto ringraziare tutti i volontari presenti: è una grande soddisfazione vedere l’importante partecipazione degli ETS del nostro territorio. L’assemblea è stata l’occasione per spiegare il momento delicato che stiamo vivendo e ha permesso di mettere in evidenza il grande sforzo che è stato fatto per mantenere servizi adeguati alle associazioni anche nel 2025. Grazie al dibattito che si è attivato dopo la presentazione del programma previsionale da parte della Direttrice CSV Manuela Biadene, abbiamo potuto confrontarci sugli obiettivi del prossimo futuro: è ormai essenziale sperimentare nuove strade, creare collaborazioni che permettano di attivare azioni integrative per raggiungere nuovi obiettivi. Grazie alle associazioni e ai volontari, insieme, vinceremo questa sfida: il loro entusiasmo e la voglia di esserci ci consentono di guardare al futuro con serenità, per raggiugere sicuramente grandi risultati .”