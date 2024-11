Le iniziative Savigliano contro la violenza sulle donne

Nel segno del colore rosso, Savigliano torna a proporre un ricco calendario di iniziative in vista del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un programma messo in piedi dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di Savigliano insieme all'associazione “Mai+sole”.

Si comincia mercoledì 20 e giovedì 21 novembre: alle 21, al cinema Aurora, è in programma la proiezione del film “Quattro figlie”, regia di Kaouther Ben Hania.

Sabato 23 – alle 17, presso la Sala S.Agostino – andrà in scena un incontro-riflessione sul libro “Ne uccide più la lingua” di Valeria Fonte. Dialogheranno sull’importanza del linguaggio Laura Grande (insegnante) e Petra Senesi (psicoterapeuta); moderatrice Miresi Fissore. Ingresso libero.

Alle 18 di lunedì 25 novembre, giorno esatto della ricorrenza, piazza Santarosa ospiterà l'ormai consueta installazione di scarpe rosse per denunciare la scomparsa di molte donne.

"'invito – spiegano dalla Consulta Pari Opportunità – è aperto anche e soprattutto agli uomini. Questi ultimi sono invitati ad indossare un indumento o un accessorio di colore rosso. Perchè insieme possiamo fare la differenza! Chi non potesse venire è comunque invitato ad indossare qualcosa di questo colore, e coloro che sono maggiormente “social” sono invitati a farsi una foto e a postarla sui profili Facebook ed Instagram della Consulta Pari Opportunità, con gli hastag #25novembre, #NoAllaViolenza #IndossaIlRosso". "Contestualmente – aggiungono – sarà proiettato il video dell’Istituto Cravetta - Marconi per dire “no” alla violenza sulle donne: un modo per essere l’urlo forte e deciso di chi non ha più voce". Seguiranno interventi sul tema.

Mercoledì 27 novembre – alle 21, nuovamente alla Sala Sant'Agostino – sarà presentato il libro “La tua stagione – A tutte le donne che pensano di non farcela”. Sarà presente l’Autrice Cinzia Dutto, modera Fabrizio Biolé (collaboratore Cuneo24). Ingresso libero.

Infine, giovedì 28 novembre – alle 17, presso il Caffè Intervallo – si potranno ascoltare “Voci” contro la violenza sulle donne. Partecipano i lettori del Gruppo Dico Bene, a cura Associazione Mai+Sole e Voci Erranti.

"Nel corso degli eventi in programma – dicono ancora dalla Consulta – verranno ricordati il 1522, numero d'emergenza anti-violenza, e il gesto “in codice” delle mani per chiedere aiuto contro la violenza domestica. La Torre Civica, poi, sarà illuminata di rosso per sottolineare l’adesione della Città a queste tematiche. Lo slogan resta immutato: “Pari opportunità per tutti. Tutti i giorni, il più possibile”.