Domenica 8 dicembre esposizione moto a Dronero

Si avvicina ormai il giorno dell’Immacolata e, come di consueto, un gruppo di amici organizza, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Dronero, una esposizione motociclistica sulla piazzetta situata nei pressi del teatro comunale, in concomitanza con i “Mercatini di Natale”.

L’iscrizione all’esposizione, alla quale saranno ammesse moto di ogni cilindrata, età, marca e tipo, senza distinzione alcuna, è del tutto gratuita, mentre l’iscrizione al pranzo, che avrà luogo presso il Ristorante Cavallo Bianco di Dronero, con cui è stata stipulata una convenzione, è facoltativa.

Il ritrovo è stabilito dalle ore 9,00 in Via IV Novembre - Piazza Allemandi dalla quale, se le condizioni meteo sono favorevoli, si può godere di un bel panorama sulle montagne, su parte della città e sul Ponte del Diavolo.

Per informazioni ed iscrizioni, telefonare ai seguenti numeri telefonici: Alfio 320.8244741, Nanni 377.9874293 e Ugo 347.8989514.