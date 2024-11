"Cinema Africano", al Lanteri di Cuneo si proiettano quattro titoli importanti

Due appuntamenti settimanali di rilievo al Cinema Lanteri di Cuneo. Il primo è per mercoledì 20 novembre nell'ambito della Rassegna "Cinema Africano": alle ore 21 "Quattro cortometraggi per un continente" con TSUTSUÈ, di Amartei Armar (Ghana, 2022), LIONS, di Beru Tessema (Congo, 2022), TITHES & OFFERING, Tony Koros (Kenya, 2018) e LENI AFRICO, di Marouene Labib (Tunisia, 2024)

Venerdì 22 e sabato 23 novembre alle ore 21 e domenica 24 novembre ore 18 "Una terapia di gruppo", di Paolo Costella (Italia, 2024). Sei persone, ognuna affetta da forme diverse di manie ossessive, si ritrovano per errore nello studio di uno psicoterapeuta. Una pentola a pressione pronta a esplodere a meno che insieme non si riesca a fare gruppo ed affrontare le personali difficoltà nel relazionarsi con gli altri. Una commedia leggera e senza pretese che, secondo i canoni consolidati del genere, mette insieme caratteri diversi per descrivere le reazioni della forzata convivenza.