Gestire le risorse idriche e prevenire gli allagamenti, mozione della minoranza in Consiglio a Saluzzo

I consiglieri di minoranza del Comune di Saluzzo, con primo firmatario Nicolò Giordana (FDI), hanno presentato una mozione per il prossimo Consiglio Comunale finalizzata a sollecitare il sindaco e la giunta a intraprendere un dialogo costruttivo con le Autorità competenti.

L'obiettivo è pianificare interventi mirati e tempestivi per gestire le risorse idriche e prevenire gli allagamenti, promuovendo campagne di sensibilizzazione. In particolare, si richiede un impegno attivo per garantire la cura e la manutenzione degli invasi, specialmente il Po ed il Bronda, e delle reti fognarie implementando tutte le misure necessarie per scongiurare il dissesto idrogeologico, mantenere le aree fluviali e idriche, e assicurare la pulizia degli alvei.

Questa iniziativa si colloca nel contesto del trentennale dalla devastante alluvione che nel 1994 colpì Alba e altre aree del basso Piemonte, causando molteplici vittime e ingenti danni al territorio. Inoltre, i recenti eventi alluvionali in Spagna, che hanno avuto ripercussioni anche sui nostri concittadini, richiedono una riflessione e un'azione tempestiva. I consiglieri di minoranza sottolineano come durante i mesi estivi il territorio di Saluzzo abbia già subito numerosi eventi meteorologici intensi causando danni e disagi significativi.

Proprio su questo ci fu una specifica interpellanza nel Consiglio Comunale di settembre.