Al centro culturale Il Fauno si presenta l'olio di Castiglione Tinella

Sabato 23 novembre alle ore 15.30 Il Fauno di Castiglione Tinella invita a partecipare all’evento “L’Olio di Castiglione”.

In un pomeriggio speciale che celebra anche i due anni di attività di questo “covo” di cultura, di arte e di tradizioni tornato a vivere nel centro storico del paese delle Langhe, si svelerà l’olio nuovo che proviene dalle olive di diverse varietà degli uliveti presenti sul territorio comunale. E oltre ai gusti saporiti del prezioso alimento che trova riscontri nell’antichità di questi luoghi, e che verrà messo a confronto, si racconterà una passione che sta coinvolgendo coltivatori sempre più numerosi. Non mancherà poi il brindisi al Fauno con i vini castiglionesi: insomma un incontro di eccellenze da non perdere. Posti limitati.

Per partecipare telefonare al numero 345.3654546 (Chiara). Il Fauno è in via Umberto I 7/A a Castiglione Tinella.