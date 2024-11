“Metodo Rondine”: un percorso gratuito a Mondovì

Chi ha già sentito parlare del Metodo Rondine alzi la mano!

Questo è il momento perfetto per scoprire di cosa si tratta poiché il prossimo 22 novembre al Campus Mondovì, prenderà il via un’opportunità formativa aperta a tutti e gratuita organizzata da Rondine Cittadella della Pace in collaborazione con il Cfpcemon e “I Licei di Mondovì” .

In famiglia, nello studio, nel lavoro, tra gli amici o con noi stessi, viviamo i conflitti quotidianamente. Il Metodo Rondine è un'opportunità imperdibile per cambiare il nostro approccio nelle relazioni e superare le piccole guerre quotidiane. Attraverso strumenti e metodologie, il conflitto diventa risorsa e si trasforma in energia generativa.

Il corso si svolgerà in due incontri intensivi tenuti dai formatori dell'Academy Rondine:

Venerdì 22/11

Ore 14.30: Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45: Saluti e introduzione

Ore 15.00: Il conflitto

Ore 16.30: Coffee break

Ore 17.00: Il disarmo

Ore 18.30: Conclusione, feedback e saluti

Venerdì 29/11

Ore 14.30: Registrazione dei partecipanti

Ore 14.45: La cura della relazione

Ore 15.45: Il rischio della degenerazione

Ore 16.45: Coffee break

Ore 17.15: Il nemico

Ore 18.00: Il mio passo possibile

Ore 18.30: Conclusione, feedback e saluti

Perché partecipare?

Il corso potrà essere utile come occasione per conoscere il Metodo Rondine che offre strumenti pratici utili in ambito didattico e anche in ambito aziendale per potenziare i meccanismi psicologici quali autoregolazione, pensiero critico, abilità di problem solving e decision making. Dall’approccio rigenerativo nei confronti dei conflitti è possibile rafforzare la creatività individuale e la comunicazione efficace.

Le esperienze nel Monregalese

Da alcuni anni, il Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì ha attivato una “sezione Rondine”, integrando la metodologia all’interno della propria didattica con l’obiettivo di promuovere una cultura di pace e collaborazione

Informazioni e iscrizioni

Il corso è completamente gratuito e aperto a tutti. Per iscriversi, basta compilare il form “riserva un posto” a questo link https://cfpcemon.it/v/formazione/metodo-rondine