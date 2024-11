Interior Design e social, la ristrutturazione spiegata online

Le piattaforme social continuano a rivoluzionare il modo in cui scopriamo nuove idee e competenze. Instagram, con i suoi video brevi e dinamici, e Facebook, ricco di contenuti informativi, sono diventati strumenti fondamentali per chi desidera farsi conoscere e condividere la propria esperienza professionale. È il caso di Angelica Piras, giovane progettista d’interni di Alba originaria di Pinerolo, che ha saputo sfruttare al meglio il potenziale dei social media, in particolare Instagram, per farsi conoscere sul territorio. Attraverso il suo profilo, Angelica documenta cantieri, progetti e soluzioni, raccontando le sfide quotidiane della sua professione.

Ma cosa fa esattamente un interior designer?

Il "progettista d’interni" non si limita a suggerire colori o arredi. Si tratta di un professionista che guida i clienti lungo l’intero processo di ristrutturazione, dalla pianificazione su carta alla scelta dell’arredamento, con l’obiettivo di coniugare funzionalità e bellezza, creando spazi vivibili e armonici. Angelica Piras, con il suo stile pratico e chiaro, rende comprensibili anche i dettagli più tecnici, come dimostra uno dei suoi video più popolari su Instagram, dedicato alla disposizione di prese elettriche e interruttori vicino al letto, un dettaglio fondamentale che spesso viene sottovalutato nella fase di cantiere.

La presenza costante sui social ha permesso ad Angelica di mostrare in tempo reale la trasformazione degli spazi che progetta, dalla fase grezza alla creazione di ambienti eleganti e funzionali. Ciò che colpisce di più, però, non è solo il risultato estetico dei suoi lavori, ma la trasparenza con cui condivide ogni passaggio del processo, incluse le difficoltà e le soluzioni adottate per risolverle. Il pubblico apprezza la sua autenticità e segue con interesse il percorso che trasforma un’idea in una casa vera, vissuta e accogliente.

Uno degli elementi chiave di questo successo, che ha raggiunto oltre 5000 follower in poco più di un anno, è sicuramente la sua capacità di collaborare con altri professionisti del settore. "Lavorare in team con geometri e tecnici è fondamentale", spiega Angelica. "Il mio lavoro parte dalla loro base tecnica. Senza una solida progettazione strutturale, l'arredamento e gli interni non possono integrarsi perfettamente nello spazio. Collaborare con loro mi permette di affrontare progetti complessi, assicurando che tutto funzioni alla perfezione, dall’impianto elettrico alla disposizione degli arredi." Questa rete di collaborazioni con geometri e altri esperti tecnici le permette di risolvere anche gli aspetti più complessi di una ristrutturazione, offrendo ai clienti un servizio completo.

Angelica Piras e l’inizio dei social

Angelica ci racconta come sia nata la sua pagina Instagram:

"La pagina è iniziata durante l'università, quando pubblicavo i progetti degli esami. L'ho ripresa seriamente quando ho notato che molte persone cercavano consigli su Facebook riguardo alle loro case in costruzione. Si trattava di domande su tutto, dal parquet ai divani. Ho deciso di rispondere a queste domande con brevi video esplicativi, per aiutare chi si trovava in difficoltà a trovare soluzioni rapide e semplici."

Angelica sottolinea come, soprattutto per chi non è specializzato, la ristrutturazione di una casa possa essere fonte di grande stress:

"Ristrutturare è un’esperienza emozionante, ma spesso genera confusione. Volevo offrire una guida semplice, che permettesse alle persone di affrontare la loro prima ristrutturazione con più serenità."

La visibilità online le ha permesso di espandere il suo lavoro ben oltre i confini di Alba e Bra. Oggi, collabora con clienti e professionisti da tutta Italia, lavorando su progetti che spaziano dalle case vacanza ai centri estetici, fino agli uffici aziendali. "L'interior design non è solo estetica," afferma Angelica. "è creare spazi che migliorino la vita quotidiana, che rendano la casa un luogo dove sentirsi a proprio agio e che siano funzionali."

Come gestire social e lavoro

Nonostante il successo, gestire il tempo tra lavoro in cantiere e attività sui social non è semplice. "Condividere il proprio lavoro sui social è come fare un secondo lavoro," confida Angelica. "Girare, montare e pubblicare video richiede tempo, ma è l'unico formato che mi permette di essere autentica. Mostro il mio lavoro in tempo reale, direttamente dai cantieri, e questo mi ha permesso di creare un legame vero con il mio pubblico. Certo, ci sono giorni in cui devo sacrificare qualche ora di sonno, ma le soddisfazioni che ricevo sono immense."

Il percorso di Angelica Piras dimostra come i social media possano essere uno strumento potente per trasformare una passione in una professione riconosciuta e apprezzata. Con dedizione e autenticità, Angelica ha portato l’interior design nelle case e nei cuori di migliaia di persone, diventando un punto di riferimento nel settore. Grazie alla sua capacità di coniugare bellezza e funzionalità, ha saputo conquistare non solo i social, ma anche la fiducia dei suoi clienti, portando il suo lavoro ben oltre il territorio di Alba. Per chiunque abbia una casa in restaurazione o vuole ricevere consigli utili di come arredare una stanza sicuramente la pagina Instagram angelica.interiordesigner vi sarà di grande aiuto!