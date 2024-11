Casa della Salute di Busca, richiesto l'accesso ai prelievi senza prenotazione

Venerdì mattina 15 novembre, Brunella Rosano e Susanna Agnese hanno consegnato nelle mani del direttore generale dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra a Savigliano il plico con 555 firme di utenti che chiedono l'accesso diretto al Servizio Prelievi presso la Casa della Salute di Busca.

Le firme erano state raccolte a ottobre tramite le volontarie dello Sportello Salute di piazza della Rossa, con la collaborazione delle farmacie e parafarmacie del territorio.

“Abbiamo ribadito che l'ampliamento dell'orario dei prelievi (mezz'ora in più per tre giorni la settimana da inizio novembre) potrà accorciare i tempi di attesa (il 15 novembre abbiamo verificato che l'attesa per un prelievo era di 7 giorni) ma non risolve il problema dei prelievi urgenti per effettuare i quali gli utenti sono costretti a recarsi a Cuneo o a Dronero” spiegano le volontarie che hanno incontrato il direttore generale dell'Asl.

Il documento firmato da 555 utenti chiede che anche a Busca, come a Dronero, i prelievi si effettuino ad accesso diretto. “In subordine abbiamo chiesto che venga sempre garantito l'accesso senza prenotazione a quegli utenti che devono effettuare prelievi urgenti”. Si tratta di utenti in terapia anticoagulante orale che necessitano di controlli ravvicinati (meno di 7 giorni), di utenti dimessi, con indicazione di controlli ematici in tempi inferiori a 7 giorni e di pazienti oncologici o oncoematologici con necessità di controlli ematici ravvicinati.

Il direttore generale dell'Asl si è impegnato a rispondere per scritto alle richieste dei firmatari entro l'inizio di dicembre.