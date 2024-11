Cuneo, conti del Miac ancora in rosso? Boselli: "Com'è stato usato il denaro della vendita dei terreni a Scannell?"

Nuove ombre si allungano sulla gestione del Miac di Cuneo, protendendosi dalla riunione della I commissione consiliare tenutasi ieri (mercoledì 20 novembre) nella sala Consiglio del municipio del capoluogo. Nel corso della discussione in merito all’ultima variazione del 2024, infatti, l’assessore al Bilancio Valter Fantino ha fatto riferimento alle società partecipate – spesso, in quella sede, argomento di discussione e appannaggio dal punto di vista della gestione della sindaca Patrizia Manassero – e al segno “meno” che riportavano, frutto proprio di un ammanco previsto nel 2023 (e poi mai verificatosi) da parte del Miac.

La cifra stanziata a copertura era di circa 385mila euro, che ora viene reimessa nelle disponibilità del Comune secondo le esigenze di bilancio.

Una buona notizia, sembrerebbe. Ma il consigliere Giancarlo Boselli – capogruppo degli Indipendenti – l’ha subito pensata in maniera diversa, ricollegandosi alle alterne vicende che hanno caratterizzato il Miac negli ultimi anni a livello di situazione finanziaria (e che hanno portato, nel 2020, alla tanto discussa vendita dei terreni dove oggi sorge la “cattedrale nel deserto” dall’iniziale destinazione come centro di smistamento Amazon).

“Il Miac sembrerebbe avere ancora in sospeso un debito di circa un milione di euro – ha detto Boselli -. Ma da dove arriva, visto che nel bilancio presentato dalla direzione risulta un attivo di circa 30mila euro proprio a seguito della cessione dei terreni? Se sussiste ancora dell’esposizione economica da parte della società, tale da spingere il Comune ha mettere sul piatto quasi 400mila euro ‘al buio’, come sono stati usati i quattro milioni di euro derivanti dalla vendita?”

Il consigliere ha assicurato, per la serata di lunedì in Consiglio comunale, una presa di posizione forte sulla vicenda da parte del suo gruppo, con l’obiettivo di ricevere un qualche chiarimento. Chiarimenti richiesti – ma in forma di un impegno da parte dell’amministrazione comunale per utilizzare in maniera più serrata ed efficace l’area del Miac in frazione Ronchi – anche dalla collega di maggioranza Santina Isoardi (PD).