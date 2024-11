Savigliano, a regime la manutenzione di tre giardini storici

È ormai entrato a regime il progetto di manutenzione di tre giardini storici di Savigliano – quello di palazzo Muratori-Cravetta, del museo civico e del chiostro di San Pietro – da parte della Cooperativa “Armonia Work”.

Partita da un anno, l'iniziativa prevede che alcune persone diversamente abili provenienti dal laboratorio “G. Duelli” di Centallo eseguano piccoli lavori di cura del verde, dalla rimozione dell'erba infestante alla sistemazione della ghiaia. Le operazioni avvengono settimanalmente, in squadre da cinque persone (è prevista una rotazione), sotto la guida di un educatore professionale e senza l'uso di attrezzi pericolosi. I lavori di manutenzione più importanti sono affidati a giardinieri esperti individuati dalla Cooperativa.

"l bilancio dei primi mesi è molto positivo – affermano il sindaco Antonello Portera e l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio –. Oltre a curare al meglio i tre giardini di questi nostri gioielli storici, le persone della Cooperativa danno un valore aggiunto in termini di inclusione e valenza etica".

"In tutto sono una trentina le persone con disabilità che ruotano su Savigliano – spiega Carla Galante, educatrice professionale del “Duelli” –. Alcune sono “fisse”, altre ruotano ed altre ancora sono in tirocinio, con la prospettiva futura di essere assunte in aziende tramite la legge 68. Tiziana, Fabio, Daniele e Salifou, solo per citare alcuni di loro, sono tutti molto felici di venire. Questa è per loro una bella occasione di crescita".

L'affidamento alla Cooperativa ha una durata complessiva prevista di tre anni.