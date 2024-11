Cicrolo ACLI Centro d'incontro organizza "Passeggiando si impara", per far conoscere meglio la parte storica di Caraglio

Sabato 30 novembre 2024 con partenza alle ore 14 dal Circolo Acli, in V. Contardo Ferrini, inizia il primo incontro di una serie di passeggiate culturali organizzate dal direttivo del Centro, presieduto da Mauro Rosso, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Caraglio, per conoscere e far conoscere meglio la parte storica della città.

Un percorso a tappe che si articolerà in vari incontri in fase di organizzazione, per conoscere il paese tra storia, storielle, aneddoti e personaggi della Caraglio di un tempo.

Il primo itinerario, quello in programma per sabato 30 novembre, prevede un percorso che passa per la casa del pittore Arnaud, via Serranone, la casa natale del Beato don Giuseppe Bernardi (non nelle condizioni di poter essere visitata), via Vecchia del Castello e la visita guidata alla Chiesa di San Giovanni.

Al termine, tè caldo al Centro d’incontro. La visita sarà guidata in parte da Adriano Armando e in parte da Mauro Rosso.

Altre passeggiate come questa saranno organizzate nei primi mesi dell’anno nuovo, con tappe al municipio, in piazza Cavour (dove un tempo c’era un filatoio, che alcuni soci del Circolo ricordano bene e pertanto potranno darne viva testimonianza), Casa Momigliano e la chiesa di San Paolo. Passeggiate brevi, accessibili a tutti, che si arricchiscono di un ottimo valore storico-culturale.

Per informazioni e prenotazioni riguardanti l’appuntamento del 30 novembre, tel. 339 185 29 66 e-mail centrodincontrocaraglio@gmail.com.

In caso di maltempo si svolgerà solo la visita alla Chiesa di San Giovanni.