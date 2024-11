Oggi giovedì 21 novembre alle 20,30 presso lo Spazio culturale piemontese, in corso Roma 4 ,a Saluzzo, è in programma l'incontro con il dottor Biagio Monasterolo per parlare di Ozonoterapia e del suo impiego nella cura di diverse patologie.

L'evento è proposto dallo studio medico Va.lu.med di Saluzzo.

Info ulteriori : 330 204 153.