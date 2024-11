Da Cuneo a Monaco per i Giorni della Cucina Italiana, dialogo gastronomico Armenia-Italia

All'evento erano presenti anche il Consigliere dell'Ambasciata d'Italia Andrea Peduto, Vice Capo Missione, e Alessandro Liberatori, Direttore dell'Ufficio di Rappresentanza a Mosca dell'ICE.

Gli Ospiti di quest'anno sono l IIS Grandis di Cuneo con il prof Prato e l allieva Elomri Omaima e l IIS Minervini di Caluso col il Prof Meli Fausto e gli allievi Monaco Lorenzo, Echamouti Iman che hanno presentato autentici piatti italiani. Rispondendo alle nostre domande, hanno condiviso i segreti per preparare i tradizionali tagliolini, agnolotti e panna cotta, che hanno preparato e fatto assaggiare agli ospiti. "I tagliolini sono una pasta bolognese fatta con farina e uova. Non c'è acqua, solo uova. Questo piatto è fatto a mano, utilizzando solo ingredienti naturali", hanno raccontato il Team Piemonte. "La panna cotta, servita per dessert, è dolce, ma non troppo. Questo è un dessert che è conosciuto in molti paesi del mondo. Lo prepariamo con caramello e fragole per evidenziarne il gusto delicato".

E quando gli è stato chiesto qual è la base della cucina italiana, hanno risposto che la cosa principale è il messaggio. "Il cibo unisce le persone a tavola, crea i momenti migliori e regala ricordi caldi. Questo è ciò che vogliamo condividere con il mondo", ha osservato.

Le Giornate della Cucina Italiana a Yerevan si svolgono nell'ambito dell'iniziativa internazionale Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e sono organizzate con il supporto dell'Ambasciata d'Italia in Armenia, dell'Agenzia per il Commercio Estero ITA, dell'Accademia Italiana della Cucina e di numerosi altri sponsor della Provincia di Cuneo