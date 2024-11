Fiocchi di neve imbiancano le valli e le strade della Granda, ma da domani tornerà il sole

Sta nevicando in diverse zone della nostra provincia, in particolare nelle vallate e in quota, come ampiamente previsto e annunciato. Nece anche sulle strade, in particolare sulla statale 21 del Colle della Maddalena, in prossimità di Argentera e il Confine di Stato. Nessun disagio e nessun accumulo significativo, al contrario di quanto sta accadendo sulle Alpi nord occidentali, dove le nevicate saranno abbondanti per tutto il pomeriggio.

I fenomeni saranno in attenuazione da domani, quando tornerà a splendere il sole, accompagnato da un aumento della ventilazione a tutte le quote e l'innesco di venti di foehn estesi fino alle pianure.

Se volete vedere la nevicata in diretta dal Santuario di Sant'Anna, uno dei luoghi simbolo della provincia, soprattutto in caso di neve, potete farlo qui