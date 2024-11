Racconigi, rinviato a data da destinarsi l'incontro con Domenico Quirico

Rinviata a data da destinarsi la serata - organizzata dal Comune di Racconigi alla Soms di via Carlo Costa, per le 21 di oggi (venerdì 22 novembre) - con protagonista il giornalista Domenico Quirico e con titolo “L’enigma del Medio Oriente”.

Domenico Quirico, noto per il suo lungo impegno giornalistico e reportage dai territori di conflitto, è stato corrispondente da Parigi e ha operato come inviato in numerose zone di guerra, interessandosi, tra le altre cose, alle cosiddette primavere arabe.

Sarà cura del Comune riprogrammare la serata e informare la popolazione di conseguenza.