Storia ed evoluzione delle biblioteche, se ne parla in due incontri a Cuneo

Sabato 23 novembre e sabato 21 dicembre, presso la Biblioteca civica di Cuneo, si svolgeranno due incontri sulla storia e l’evoluzione delle biblioteche civiche.



Cuneo è stata la prima città del Piemonte ad ospitare una biblioteca civica che, tra non molto, riallestirà i propri spazi riunendo la storica biblioteca cittadina con la Biblioteca 0-18 nel rinnovato complesso dell’ex-Ospedale di Santa Croce: un intervento all’avanguardia nel settore delle biblioteche nella nostra regione.



Nei due incontri saranno narrate le storie di come si sono evoluti i testi e gli spazi della conservazione.



Il percorso prenderà avvio sabato 23 novembre alle ore 10, nel salone al primo piano della Biblioteca civica, e sarà di carattere storico, partendo dalle prime raccolte di testi della Mesopotamia fino alle nuove concezioni dei luoghi di raccolta, che ora sono diventati spazi di cultura condivisa e promotori di occasioni sociali.



Il secondo incontro, che avrà inizio il 21 dicembre alle ore 10 nel salone al primo piano, guarderà alla storia locale e prevederà anche una rapida passeggiata fra gli antichi spazi della Biblioteca fino alla visione esterna del futuro edificio, attualmente in fermento, oltre alla riflessione sul complesso lavoro di gestione e diffusione che viene realizzato sul nostro territorio per la gestione del prestito librario.



Relatore degli incontri sarà l'operatore artistico Domenico Olivero.