A Bra una partecipata festa per i settant'anni di Arpa Industriale [FOTO]

Arpa Industriale, punto di riferimento nel settore delle superfici di alta qualità e dei materiali innovativi per l'arredamento d'interni con i suoi brand Arpa® e FENIX®, festeggia 70 anni dalla sua fondazione. Per celebrare questo importante traguardo, l’azienda braidese ha organizzato domenica 10 novembre una giornata dedicata ai dipendenti e le loro famiglie. Presenti anche il sindaco di Bra, Giovanni Fogliato, e le assessore Francesca Amato e Lucilla Ciravegna.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dalla nostra azienda insieme a ogni dipendente in questi 70 anni e guardiamo con ottimismo al futuro. 70 anni di una storia ricca, dove sostenibilità, design e innovazione continua sono profondamente radicate. Questi sono gli elementi portanti della nostra crescita e continueranno a guidarci verso il futuro”, ha spiegato l'amministratore delegato Stefano Mion.

L’evento è iniziato con visite guidate allo stabilimento di via Piumati e la visione di video interviste dove le testimonianze raccontavano storia e ricordi dell’azienda braidese.

Una giornata ricca di emozioni che si è conclusa con un concerto della Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco, diretta dalla violinista Elena Gallafrio. Un’orchestra di giovani talenti che a luglio 2024 ha vinto il primo premio al prestigioso Summa Cum Laude International Youth Music Festival a Vienna.

“La storia di Arpa Industriale testimonia il viaggio del design italiano e lo sviluppo di superfici durevoli, sostenibili, altamente performanti e belle. FENIX® e Arpa® racchiudono l’essenza dei valori in cui crediamo. Il nostro impegno resta concentrato sulle superfici e sui materiali che rappresentano l’espressione autentica del design italiano e del Made in Italy", ha aggiunto Sandro Marini, Communication e Art Director.

Il giorno successivo, lunedì 11, gli oltre 500 dipendenti di Arpa Industriale hanno partecipato alla decima edizione del Safety Day. Un appuntamento annuale dedicato a temi legati alla sicurezza sul lavoro e alla sostenibilità che si inserisce all’interno di un percorso di formazione continua iniziato da Arpa Industriale oltre dieci anni fa.

“Non esiste sviluppo, innovazione, design, sostenibilità senza sicurezza sul lavoro. E sulla cultura della sicurezza lavoriamo costantemente ogni giorno”, ha spiegato Simona Giuliani, SHE manager e responsabile della sicurezza di Arpa Industriale.

Sotto il tema di “Safety First”, la giornata formativa ha incluso incontri sul cambiamento climatico, emergenza ed evacuazione, le regole da seguire in presenza e uso dei muletti, la gestione del rumore e l’importanza e la codifica dei protocolli di sicurezza. Un momento importante e inedito per il programma del Safety Day di Arpa Industriale è stata la rappresentazione teatrale dal titolo “A chi esita” a cura della compagnia RossoLevante: la priorità della sicurezza sul lavoro è stata ritratta in modo innovativo ed emozionante.