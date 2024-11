Dronero, al Cine Teatro Iris lo spettacolo "Vite ribelli"

Sabato 30 novembre alle ore 21 al Cine Teatro Iris di Dronero, andrà in scena VITE RIBELLI, spettacolo sul coraggio di pensare e sulla forza ribelle della filosofia di e con Matteo Saudino/Barbasophia e con la regia di Milo Scotton. Così con uno spettacolo sul coraggio di pensare si apre a Dronero (CN) TRASMUTAZIONI, la stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei tre teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

Dopo anni, in giro per l’Italia a fare seguitissime “lezioni” di filosofia aperte al pubblico, Matteo Saudino, aka Barbasophia, fa un passo in più e porta la sua esperienza, la sua empatia e la sua capacità comunicativa in teatro. Ne è nato così, da un’idea di Chiara Foà, un vero e proprio spettacolo che ha preso vita grazie alla regia di Milo Scotton, che ha immaginato la costruzione di una grande pira, quella sulla quale sono bruciati tanti ribelli, alle luci avvolgenti ed evocative di Andrea Violato e alla produzione di Produzioni Fuorivia.