Le classi quinte dell'Istituto Denina Pellico Rivoira in gita d'istruzione a Monaco di Baviera

Dall'11 al 15 novembre e dal 18 al 22 le classi quinte dell'Istituto Denina Pellico Rivoira, divise in due gruppi, sono andate in gita di istruzione a Monaco di Baviera

Il primo giorno il percorso in bus verso Monaco è stato arricchito da una tappa per pranzo a Lindau, cittadina tedesca che sorge su un’isola del lago di Costanza conosciuta per il caratteristico centro storico medievale.

Il secondo giorno, in mattinata, i ragazzi hanno visitato il campo di concentramento di Dachau e nel pomeriggio il Deutsches Museum, il più grande museo al mondo di scienza e tecnologia.

Nei giorni successivi i gruppi sono andati all'Allianz Arena, svolgendo un tour dello stadio e del Bayern Museum, e al Birrificio Spaten, con tanto di degustazione. Hanno esplorato la città nei suoi punti storici di interesse e, sul percorso di ritorno, non è mancata una tappa a Hohenschwangau, nei pressi di Füssen, per ammirare il Castello di Neuschwanstein, il magnifico castello fiabesco del Re Ludovico II di Baviera.

E’ il secondo anno che le quinte Denina Pellico Rivoira vanno a Monaco di Baviera, meta coinvolgente da diversi punti di vista: storico, artistico e culturale.