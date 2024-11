Matteo Salvini sul tunnel di Tenda: "Riapertura a brevissimo. Ho parlato con il collega francese"

Il ministro aille Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini, a Torino per l'assemblea ANCI, ha rilasciato una dichiarazione sulle infrastrutture e i valichi alpini piemontesi.

Non è mancato un passaggio cuneese: "Sul col di Tenda stiamo lavorando perché ci sono notizie di riapertura a brevissimo. Ho parlato con il Collega francese: il sistema dei valichi è fondamentale. Stanno lavorando sul Frejus e gli io ho chiesto di fare più in fretta possibile. E gli ho anche detto che la chiusura del Monte Bianco per troppi mesi è insostenibile: la seconda canna del Bianco per noi rimane una priorità. Sulla Tav sia noi che la Francia stiamo rispettando tempi e modi previsti quindi sono contento".

La dichiarazione di Salvini, che già a maggio scorso, intervenuto a Fossano, alla presenza anche di rappresentanti di Anas, aveva parlato dell'apertura del valico entro l'anno, lo ha confermato questa mattina, dando seguito a quanto già scritto nei giorni scorsi. Anche se, lo ricordiamo, sarà solo la CIG, in programma il prossimo 2 dicembre, ad avere l'ultima parola.