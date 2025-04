Lavori sulla tangenziale di Fossano: da lunedì 28 fino al 23 maggio chiuse le rampe dello svincolo di Marene

Per consentire la prosecuzione dei lavori di sostituzione dei viadotti lungo la tangenziale di Fossano (SS231 “di Santa Vittoria”) a partire da lunedì 28 e fino a venerdì 23 maggio saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Marene.

Durante la chiusura, necessaria per consentire la demolizione delle ultime due campate del viadotto La Reale che sovrappassano le rampe dello svincolo di Marene lungo la carreggiata chiusa al transito, il traffico in direzione Cuneo sarà indirizzato in alternativa sulla rete comunale di Fossano.

La chiusura temporanea al traffico consentirà inoltre di intervenire con il rinforzo e il miglioramento sismico delle pile su cui saranno alloggiati i nuovi impalcati in acciaio.