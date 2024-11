A Cuneo la presentazione di Fondazione IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio ETS

Venerdì 29 novembre alle 10:30 presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, in Via Roma 28, avrà luogo l’evento di presentazione ufficiale di Fondazione IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio ETS, l’organizzazione senza scopo di lucro che si pone come obiettivo il sostegno ai genitori anziani o in difficoltà socio-economica che non possono contare sull’aiuto dei propri figli.

A presentarlo sarà l’ideatrice stessa Josetta Saffirio, con una lunga esperienza come agronoma e viticoltrice, che ha ora deciso di dedicarsi al sostegno degli altri, alla presenza di illustri ospiti e dei collaboratori della Fondazione.

La mattinata rappresenterà l’occasione per approfondire il percorso che ha portato alla creazione della Fondazione, i suoi valori, gli obiettivi che si prefigge di raggiungere e le attività principali di cui si farà promotrice nei confronti delle persone e delle famiglie.

Per maggiori informazioni: info@quartocomandamento.it



Sito: https://www.quartocomandamento.it/

Social: Instagram e Facebook

