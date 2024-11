"Sic et simpliciter": l'arte di Ugo Nespolo incontra Limone Piemonte

L’Associazione Culturale Ego Bianchi Cuneo e la Galleria Senesi Arte Cuneo inaugureranno, sabato 7 dicembre, nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara in via Roma 5c a Limone Piemonte un’importante mostra dedicata a uno dei più grandi artisti contemporanei del momento.

“Sic et simpliciter”: in latino, letteralmente, “così e semplicemente”, come a dire che le cose sono così come stanno, che non c’è nulla di complicato da chiarire, o da aggiungere. Questo è il titolo che l’artista Ugo Nespolo ha scelto per la sua ultima personale, che si inaugurerà il 7 dicembre presso i locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, a Limone Piemonte, e rimarrà aperta fino al 27 aprile 2025. “Sic et simpliciter” perché l’arte di Nespolo non ha bisogno di vestirsi di fumose interpretazioni critiche, intricati panegirici, criptiche didascalie. È energia, ironia, un messaggio che arriva ovunque e comunque: scende dal piedistallo, esce dalle gallerie, scivola fuori dai cataloghi e irrompe nella vita reale, perché di essa fa parte. Le circa cinquanta opere in esposizione, selezionate dallo stesso Nespolo all’interno della produzione degli ultimi anni, spaziano attraverso diverse tecniche, dalle fusioni in bronzo alle opere pittoriche realizzate con la celebre tecnica dei “puzzles”, che ne costituisce il segno distintivo. L’immagine si compone di tessere per lo più monocromatiche, ritagliate da pannelli di legno ad alta densità, che vengono accostate ed incastrate tra loro dall’artista formando così coloratissime figure dai contorni irregolari. L’unicità di questo percorso creativo, dove idea e manualità concorrono a forgiare l’opera fin dal supporto, è espressione di quell’eclettismo che accomuna Nespolo ai grandi del passato. La sua arte non si ferma ad una forma espressiva, ad un movimento, ad una tecnica, ad un materiale: ricerca e sperimenta, spinta da un inesauribile fuoco alimentato da una cultura a tuttotondo che però rifugge lo snobismo intellettuale, accogliendo la più autentica istanza dell’arte “popolare”. Il risultato sono opere allegre, colme di vita, di luce e di colori, come gli scorci dedicati alle vie di Limone immerse nella neve, protagoniste della mostra curata da Fabrizio Quiriti Sabatini e Piero Senesi e organizzata dall’Associazione Culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle ore 17 alla presenza dell’artista, sarà visitabile anche nei giorni festivi, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.