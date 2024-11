Cuneo, domenica i vota per rinnovare il Consiglio di quartiere di Cuneo Centro

Il quartiere Cuneo Centro domani, domenica 24 novembre, chiama al voto la cittadinanza per scegliere 5 rappresentanti che andranno a integrare il Comitato di Quartiere Cuneo Centro.

Si tratta del quartiere più popoloso della città di Cuneo e ricompreso nel quadrilatero delimitato da Corso Giolitti-corso Brunet, Viale Angeli-Corso Solaro, Corso Garibaldi-Corso Soleri e Lungo Stura XXIV Maggio.

Cosa bisogna sapere. Chi vota? La novità (voluta proprio dal Comitato Cuneo Centro nel regolamento comunale) è che si potrà votare a partire dai 16 anni. Sono chiamati al voto residenti, proprietari di immobili, titolari di negozi e associazioni aventi sede nel quartiere Cuneo Centro.

Come si vota? Per i residenti basta un documento di identità o permesso di soggiorno, per i titolari di immobili, negozi e associazioni, bisogna portare le visure o gli atti ufficiali che indicano la responsabilità legale dell'attività.

Dove si vota? In via Silvio Pellico 10 presso la sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro dalle 9 alle 21.

Conclusi gli incontri pubblici con le candidate e i candidati i giorni scorsi, è possibile recuperare le informazioni sulle 13 candidature sul sito www.quartierecuneocentro.com.

Per ogni necessità scrivere a cdq.cuneocentro@email.comune.cuneo.it.



Dichiarazione del Direttivo: "Un gruppo di residenti e commercianti giovane e già attivo sulla città si è candidato per rappresentare Cuneo Centro. Invitiamo ad approfittare di questo processo democratico di quartiere, perché, come in questi anni è risultato evidente, i Comitati se fatti funzionare a dovere possono essere dei veri organi intermedi di gestione della cosa pubblica con ricadute concrete sulla qualità della vita."