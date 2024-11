Il sindaco di Rifreddo all’Assemblea dell’associazione nazionale Comuni d’Italia

Il sindaco di Rifreddo, Elia Giordanino, accompagnato dal vice Cesare Cavallo e dall’assessore Maurizio Viso, ha preso parte alla 41ª Assemblea annuale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), tenutasi al Lingotto Fiere di Torino dal 20 al 22 novembre.

La cerimonia inaugurale ha avuto come ospite d’onore il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cui presenza ha ribadito il ruolo centrale di questo appuntamento per il futuro delle amministrazioni locali italiane.

“L’assemblea – ha affermato il sindaco Giordanino – ha rappresentato un importante momento d’incontro durante il quale noi amministratori abbiamo avuto la possibilità di confrontarci, fare il punto e la sintesi dei problemi e delle proposte da avanzare al Parlamento e al Governo. L’obiettivo è quello di consolidare e creare nuovi spazi di dialogo per agevolare lo sviluppo di progettualità e rispondere sempre più efficacemente ai bisogni dei nostri territori e delle nostre comunità.

Siamo onorati – conclude Giordanino – che il Presidente della Repubblica sia stato presente alla cerimonia inaugurale. La partecipazione del Capo dello Stato conferma la centralità di questo appuntamento che riunisce sindaci, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni e aziende per un confronto sulle sfide e le opportunità che coinvolgono i comuni del nostro Paese”.

Il tema scelto per questa edizione, ‘Facciamo l’Italia, giorno per giorno’, ha dato il via ai lavori, incentrati su argomenti chiave come sostenibilità ambientale, infrastrutture avanzate, digitalizzazione dei servizi, valorizzazione di cultura e turismo, economia circolare e sviluppo urbano.

L’Assemblea si è confermata un luogo di dialogo aperto tra pubblico e privato, dove idee e soluzioni possono essere condivise e messe in rete.

Il consigliere comunale di Rifreddo Cristian Mustazzu, ha accompagnato il sindaco alla giornata conclusiva dei lavori.

Riflettendo sull’esperienza, Giordanino ha sottolineato: “Questi momenti sono fondamentali per discutere e affrontare insieme le sfide che i nostri territori devono fronteggiare. L’Assemblea dei Comuni italiani è un’occasione unica per costruire relazioni, sviluppare progettualità concrete e garantire un futuro più sostenibile ed equo alle nostre comunità”.