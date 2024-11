Granda Story per i vent'anni di TargatoCn fa il pieno al teatro Toselli [FOTO E VIDEO]

Teatro Toselli di Cuneo gremito, ieri sera sabato 23 novembre, per l'evento “Granda Story: vent'anni di storia della provincia di Cuneo, i primi venti di TargatoCn”.







Il patron Enrico Anghilante sul palco affiancato dalla giornalista Daniela Bianco, che presentò il primo lancio della testata online in quei di Mellana nel 2004, hanno ripercorso la storia della provincia di Cuneo con una scaletta fitta di notizie rappresentative per ciascun anno fino ad oggi. Ma non sono mancate anticipazioni sul 2025, occasione per annunciare i nuovi progetti del gruppo Morenews che continua a crescere.



Una serata evento che ha regalato emozioni con le esibizioni musicali dell'orchestra e degli artisti del Conservatorio Ghedini di Cuneo, che hanno spaziato dal classico al contemporaneo, arricchendo così i festeggiamenti. Protagoniste, quindi, sì le parole, ma anche la musica.







Oltre alla direttrice Barbara Pasqua e ai suoi colleghi della redazione cuneese, sono state molte le personalità intervenute a commento delle notizie che hanno contributo alla ricostruzione della narrazione del passato della città e provincia di Cuneo, con curiosità e aneddoti: William Casoni, Elio Rostagno, Gabriella Giordano, Giulia Marro, Gino Primasso, Franco Giletta, Claudia Martin, Luca Chiapella, Roberto Audisio, Massimo Gula, Cristina Giordana, e Gianfranco Vergnano.



Un teatro Toselli gremito che ha commosso e reso omaggio alla “famiglia” di TargatoCn, che è grata a tutti gli ospiti presenti, ma in particolare al numeroso pubblico per il calore dimostrato.









Ecco alcuni scatti ed estratti video della serata:









Una serata che non poteva che concludersi con un'importante anticipazione circa i progetti futuri della testata, con il lancio ufficiale della Digital tv “DixTv”.



L'invito, quindi, è “restare connessi”.