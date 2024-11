Confartigianato Cuneo porta in città la “Magia Artigiana del Natale”

Già nella 25eima edizione della Fiera Nazionale del Marrone dell’ottobre scorso Confartigianato Cuneo aveva utilizzato lo spazio della fontana di piazza Europa, in quel caso per creare nel centro cittadino un “bosco di castagni”. Ora, legandosi alle imminenti festività natalizie, propone una nuova rivisitazione di questo spazio, trasformandolo in un giardino a tema arricchito da oggetti ispirati alla festa più importante dell’anno. Tra un verde coreografico e tante palline colorate spiccheranno bianche slitte trainate da renne e alberelli natalizi creando un’atmosfera di particolare suggestione. Le sagome in polistirolo sono state realizzate dal FABLAB Cuneo, un laboratorio tecnologico ad alto valore formativo creato all’interno di Confartigianato Cuneo e rivolto principalmente alle nuove generazioni.

L’iniziativa, nata con il sostegno della Fondazione CRC e il patrocinio del Comune di Cuneo, ha visto la collaborazione di Dotta Vivai, Fablab Cuneo e dell’Associazione di Promozione Sociale “Nuovo Corso Giolitti”, ed è inserita nella programmazione dell’evento cittadino “Illuminatale”.

L’inaugurazione ufficiale dell’evento denominato “Magia Artigiana del Natale” si terrà sabato 7 dicembre alle ore 16.30 in piazza Europa alla presenza di autorità, amministratori e rappresentanti del mondo economico locale.

Sono oltre una ventina le attività artigianali e commerciali dei quartieri vicini a piazza Europa, (corso Giolitti, via XX Settembre, via Bassignano), ad aver aderito all’appuntamento. Ad ognuna Confartigianato Cuneo consegnerà un kit natalizio comprendente un adesivo da applicare sulla vetrina, un alberello in polistirolo, una cartolina sulla quale ogni bambino potrà scrivere le sue richieste a Babbo Natale, un coupon grafico da ritagliare per costruire un alberello natalizio e la tradizionale cassetta nella quale verranno imbucate le letterine indirizzate al Polo Nord.

«Non poteva mancare in questi giorni di festa – commentano Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo, e Valerio Romana, presidente della zona di Cuneo – la presenza della nostra Associazione e dei suoi associati nel ricreare per grandi e piccini l’atmosfera più autentica del periodo natalizio. Con la “magia creativa” che da sempre contraddistingue il lavoro artigiano, anche quest’anno intendiamo regalare ai Cuneesi un pizzico di gioia e di leggerezza, nonostante gli orizzonti inquieti a livello internazionale. Attraverso questa iniziativa, inoltre, invitiamo la collettività ad una riflessione sul senso della fratellanza e della coesione sociale, valori che partendo dalla laboriosità delle imprese artigiane del nostro territorio, vanno ad intrecciarsi con le progettualità innovative del nostro FabLab, speciale collettore di idee per il futuro delle nuove generazioni».