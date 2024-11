Al Caffè Sociale "Lenzuoli della memoria" con le Donne in cammino per la Pace

Le Donne in cammino per la pace presentano, venerdì 29 novembre, al Caffè sociale, alle ore 20.30, il progetto “I LENZUOLI DELLA MEMORIA” con Daniela Gioda, artista tessile e attivista di Carovane Migranti che illustrerà l’attività di ricamo collettivo che può diventare memoria attiva e momento di comunità che cerca "verità e giustizia" in luoghi di solidarietà. Precederà l’incontro un apericena, alle ore 19.30 (costo 12€, prenotazione su watsapp – 375 8178138 - entro le ore 12 di giovedì 28).

Un po’ di storia: un lenzuolo bianco, matrimoniale, che lega generazioni, aree geografiche e migrazioni, ricamato con filo rosso, simbolo del sangue che scorre, che inizia a prendere vita nell’agosto del 2020 a dieci anni dal massacro dei 72 migranti a San Fernando, Tamaulipas in Messico.

I “Lenzuoli della memoria migrante” hanno un potere contagioso e si sono estesi a Canarie, Minorca, Paesi Baschi, Valencia, Lampedusa, Cutro.

Le ospiti di venerdì 22 hanno aiutato a fare un quadro della situazione a partire dall’evento madre (se così si può dire), cioè da Gaza per collegarlo a uno degli effetti che esso ha prodotto, il Libano.

Valentina Verra è infermiera laureata in scienze infermieristiche a Cuneo nel 2004. Cresce professionalmente negli ospedali di Savigliano e poi di Cuneo dove lavora in chirurgia generale, rianimazione e pronto soccorso. Nel 2017 vive la prima esperienza in missione in Repubblica Centro africana con Emergency. Dal 2018 parte del pool sanitario del Comitato Internazionale della Croce Rossa con base a Ginevra. Matura esperienze in Africa, America Latina e Medio Oriente prestando cure ai civili vittime di conflitti e violenze. Nel 2024 partecipa a due missioni a Rafah/ Gaza in veste di capo infermiera in marzo e giugno.

Virginia Sarotto, laureata in filosofia e relazioni internazionali, dal 2023 svolge Servizio Civile in Libano con la ONG ARCS- Arci Culture Solidali; attualmente responsabile della sede ARCS d Beirut, si occupa di progetti di educazione, sviluppo economico e protezione dei diritti.

Prossimamente sarà disponibile una sintesi dell’incontro sul canale YouTube delle Donne in cammino: https://youtube.com/@donneincamminoperlapacemondovi?feature=shared