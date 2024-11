Fossano, torna al Vitriol il Poetry Slam: ospiti Isabella Capurso ed Emily Weinreich

Tempi intensi per Granda in Rivolta. L’associazione fossanese è infatti pronta a ospitare lunedì 5 dicembre Isabella Capurso ed Emily Weinreich in dialogo con Elisa Audino. La serata sarà di dialogo, ma ricca di spunti e contenuti multimediali. Isabella Capurso, infatti, è l’autrice, tra le altre cose, del cortometraggio “La meta” finalista al CiP Cinema Indie People e allo Short to Point di Bucarest, che sarà proiettato nel corso della serata.

Due donne di grande spessore umano e culturale. Isabella Capurso autrice milanese, ha pubblicato nel 2021 la raccolta di poesie ‘Il pesce lanterna’ per Gattomerlino Edizioni, recensito sulla rivista letteraria ‘L’Estroverso’, e nel 2022 la raccolta di racconti ‘Corale’ per LFA Publisher, presente al Salone Internazionale del Libro di Torino (2022). Pubblica ‘Sacro e urbano’ nel settembre 2022. Il libro vince il premio nazionale cine-letterario Bookciak, Azione!, nella sezione Poesia, ed è classificato tra i dieci libri più venduti dalla piccola e media editoria, nello stesso anno. Nel 2023, esordisce come autrice di teatro con la drammaturgia ‘Il cuore’, in scena al Politeatro di Milano. Nel 2024 scrive e dirige il cortometraggio ‘La meta’, selezione ufficiale dei festival internazionali di cinema indipendente CIP (Cinema Indie People) e Short to the Point. Nello stesso anno pubblica il libro illustrato ‘L’Aggiusta-cuori’ per Gattomerlino. Scrive stabilmente su ‘Assonanze’, rivista di critica cine-letteraria di Garavaglia e Moscati, e occasionalmente come articolista per diverse testate e blog letterari. Nel 2017, acquista a Milano uno spazio, Le Poisson Lumière, che adibisce a laboratorio creativo. Qui organizza e ospita esposizioni, eventi culturali e presentazioni di libri, all’insegna della condivisione senza scopo di lucro.

Emily Weinreich porterà il pubblico alla ricerca delle proprie madri, del potere femminile, della speranza di poter continuare a cantare e creare poesia anche nel buio dell'inverno. È ciò che l’autrice racconta, ad esempio nella raccolta "Lo sanno che cantiamo il mattino?", nata in inglese e tradotta in italiano dall’autrice stessa. Emily Weinreich, 25 anni, di madre italiana e padre tedesco e cresciuta in paesi lontani, naviga con la sua poesia il mondo e le immagini che nascono dai suoi occhi, alla ricerca di un sé da riconoscere. Attraverso figure come Maria Maddalena e Giovanna D'Arco, coltiva l'energia femminile a lungo negata dalla storia - affidata agli uomini o confinata nelle estasi religiose -, per attingere a quella forza che le ha rese potenti. Le sue poesie trovano la loro ispirazione dai suoi studi in teologia e filosofia, svolti presso la facoltà di filosofia all'università di Exeter, in Inghilterra.

Completamente diversa sarà invece la serata di lunedì 6 gennaio sempre al Vitriol di Fossano. Invece dell’atmosfera intima data dal dialogo con gli autori cui ci hanno abituati quelli di Granda in Rivolta, si disputerà infatti una tappa, valida per l’accesso alle fasi regionali, del Poetry Slam secondo il regolamento previsto dalla Lips (Lega Italiana Poetry Slam).

I candidati hanno tempo fino a venerdì 20 dicembre per inviare all’indirizzo grandainrivolta@gmail.com la propria biografia e almeno una poesia edita o inedita. La direzione artistica selezionerà i partecipanti in un numero compreso tra 6 e 10 tra le candidature pervenute e comunicheranno entro venerdì 27 dicembre la rosa dei partecipanti.

Il regolamento stilato da Gir è disponibile sui canali social di Granda in Rivolta (Facebook, Instagram, Threads) e sul suo canale Whatsapp.

La competizione si preannuncia scoppiettante. I concorrenti, infatti, avranno 3 minuti ciascuno per declamare i propri componimenti e saranno giudicati da una giuria popolare scelta casualmente tra il pubblico presente. Ai performers non è permesso utilizzare alcuno strumento musicale o traccia preregistrata o avvalersi di costumi o oggetti di scena, pena la squalifica della gara. Ai poeti potrà essere richiesto di esibirsi più volte nell’arco della serata a discrezione dell’MC, il Master of Ceremony, e in ogni fase della gara dovrà essere eseguita una poesia diversa. Sono ammessi testi in qualunque lingua, idioma o dialetto, poesie sonore e anche poesie in Lis, la lingua italiana dei segni.

Come sempre l’appuntamento è alle ore 21.15 nel locale di via Ancina, ma organizzatori e autori saranno già presenti al Vitriol a partire dalle 19.30 per dialogare con chi vorrà qualche anticipazione sulla serata. Si consiglia di prenotare contattando il numero 333/4915524.