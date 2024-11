Volley B1F. Derby difficile per le Libellule, Parella passa al tie break

Volley Parella - Libellula Banca CRS

3-2 (20-25, 25-20, 25-23, 15-25, 15-8)

Serata derby per le Libellule, sul campo del Parella. Tanti gli ex da una parte e dall’altra; coach Barisciani e Cicogna (20 punti a fine partita) da una parte, Giulia Macagno (9 punti a fine partita) dall’altra.

Sulla carta partita non semplice, ma favorevole alle Libellule, sebbene con Ollino in infermeria per un piccolo infortunio. Dentro Serena La Rosa che, va detto subito, giocherà una buona partita e totalizzerà 6 punti alla fine.

Il primo set scivola con le Libellule che portano a casa il punto per 20-25, ma la partita è tutt'altro che conclusa. Le Libellule si rilassano e le padrone di casa prendono il controllo del gioco con le ospiti a inseguire; man mano le Parelline prendono fiducia e portano a casa il secondo set ed il terzo di slancio, rintuzzando il tentativo finale delle Libellule di agganciarle: 25-20, 25-23 e 2-1 per le padrone di casa. Riscossa Libellula e fuga al quarto set, con vantaggio che rischia di diventare abissale 16-25. Tutto si deciderà al tie-break. Ed è come se le Libellule avessero speso tutto nel quarto set: errori e rassegnazione nello sguardo per il 15-8 finale meritatamente vinto dalle Parelline.

Ora si dovrà tentare di prendere punti alle corazzate del girone, a cominciare da sabato prossimo, quando le Libellule affronteranno in casa le trentine del Volano.

Libellula volley: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Olimpia Cicogna, Michelle Gueli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

aiuto allentatore: Giuseppe Di Salvo

Scoutman: Leonardo Calò