A Mondovì Piazza il Concerto di Natale in sala Ghislieri

Un viaggio attraverso il canto corale partendo da Bach, per toccare Mendelssohn, con alcuni canti Gospel e poi brani della tradizione natalizia.



Sabato 30 novembre alle 21 Mondovì Piazza ospiterà il Concerto di Natale, organizzato in collaborazione con il Rotary Club Mondovì.

Nella splendida cornice della Sala Ghislieri si esibiranno l’orchestra e il coro del liceo musicale Bianchi Virginio di Cuneo e il coro di voci bianche del sistema di scuole di musica di Mondovì.

A seguire panettone e cioccolato per tutti. Per le prevendite bar pasticceria Comino. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri in locandina.