Teatro dialettale, a Barge lo spettacolo "L’ardità ‘d Magna Ninin" è stato un successo

Grande successo di pubblico per lo spettacolo teatrale in lingua piemontese dal titolo "L’ardità ‘d Magna Ninin", andato in scena nella serata di giovedì 14 novembre sul palco del Cinema Comunale. Questa commedia brillante di Luigi Oddoero, vincitrice del Premio Nazionale Laives Bolzano 2000 e del Premio Quirino Rossi Lugano 2001 è stata presentata al pubblico, accorso numeroso, dalla compagnia teatrale "Piccolo varietà" di Pinerolo.

Erano presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, l’Assessore alla Cultura Monica Veglia, l’Assessore al Commercio Maurizio Rasetto e il Consigliere Christian Carle.

L'evento, a ingresso libero e gratuito, ha avuto come obiettivo quello di valorizzare la lingua piemontese proponendola a un vasto pubblico tramite un testo teatrale di peso, con l’intento di riappropriarci della lingua dei "nonni", per riscoprire le nostre radici linguistico-culturali.