Borgo San Dalmazzo: la consigliera comunale Katia Manassero aderisce al Comitato 10 Febbraio

Nei giorni scorsi la Consigliera comunale di Borgo San Dalmazzo Katia Manassero, ha aderito all’associazione Comitato 10 Febbraio. Il benvenuto di tutto il direttivo provinciale di Cuneo che vuole espandere sempre di più la propria azione che è quella di portare in ogni amministrazione comunale e su tutto il proprio territorio il ricordo dei Martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Manassero rappresenta un importante punto di riferimento a Borgo San Dalmazzo e nelle aree limitrofe, per sensibilizzare, organizzare e promuovere le iniziative del Comitato.

Il benvenuto del Presidente provinciale e regionale Denis Scotti: “Voglio ringraziare personalmente Katia Manassero per aver aderito al Comitato 10 Febbraio. Abbiamo necessità di essere rappresentati a tutti i livelli e avere una persona e apprezzata per il suo impegno per la comunità, averla con noi sarà un valore aggiunto per tutti.” Gli fa eco la Vicepresidente provinciale Anna Mantini: “Sono felice di accogliere un'amica all’interno della nostra associazione che così si struttura ancora di più. Sempre più donne si avvicinano a questo tema, segno che la sensibilizzazione sulla campagna dedicata a Norma Cossetto è servita anche e soprattutto in un periodo come questo dove la lotta per i diritti delle donne deve essere un tema fondamentale per i nostri figli”.

La neo componente del Comitato 10 Febbraio Katia Manassero è intervenuta in merito: “Ringrazio il Presidente Denis Scotti e l'amica, vicepresidente provinciale Anna Mantini, per l'accoglienza all'interno del comitato.Oggi, nella giornata contro la violenza alle donne, è doveroso ricordare Norma Cossetto, la quale subì violenze atroci.Un invito alla cittadinanza di prendere conoscenza delle violenze che furono inflitte alla Cossetto.È giusto ricordare per non dimenticare. La violenza sulle donne è un cancro sociale da estirpare”.