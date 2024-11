Incontri con l'Auser: serata dedicata alla Fiosioterapia alla Casa del Quartiere Donatello

Continuano gli INCONTRI CON L’AUSER, organizzati da Auser Cuneo e Vallate, presso l’ambulatorio infermieristico nella Casa del Quartiere Donatello. Questi incontri hanno la funzione di socializzare su temi inerenti la salute ma anche su argomenti di interesse vario, culturale o legato a storie di vita. Questa volta parleremo di come mantenerci in forma malgrado l’invecchiamento. Verrà la dr.ssa Paola Arneodo, Fisioterapista presso l’ASL CN1, ad illustrare semplici esercizi e a dare consigli per ricordare che siamo fatti di muscoli ed articolazioni e dobbiamo saperli usare con giudizio.

L’incontro si terrà lunedì 2 dicembre 2024 dalle ore 16,30 alle ore 18 presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Rostagni 23/L. L’ingresso è gratuito. Chi vorrà potrà fare una donazione per aiutare l’Auser nelle sue attività di accompagnamento. Paola Arneodo è fisioterapista. Precedentemente ha prestato servizio presso l’USSL 59 di Dronero dal 1985. È poi passata all‘ASL 15 ed attualmente presta servizio presso l’ASL CN1.