Mondovì, partita la fiaccola delle Universiadi da piazza Maggiore

Ultime tappe per il tour della Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games, che oggi, martedì 26 novembre, è arrivata a Mondovì, capitale italiana del volo in mongolfiera e storicamente conosciuta come "Città degli Studi" alla luce della prima università fondata in loco l'8 dicembre del 1560.



I tedofori, coinvolti nella staffetta della Guarini, sono partiti da Piazza Maggiore e arriveranno attorno alle 12 presso la sede del Politecnico (Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 29), dove saranno accolti dalle istituzioni e dai moltissimi studenti delle scuole primarie, secondarie e Università coinvolte.

La fiaccola ha attraversato via Carassone, vicolo Vivalda fino a raggiungere piazza IV Novembre, per poi scendere giù dalla collina di Piazza attraverso via Enzo Tortora fino a raggiungere Breo e il municipio.

I tedofori hanno proseguito il percorso in corso Staturo, ultima tappa in piazza San Pietro prima di raggiungere la sede del politecnico di Mondovì.