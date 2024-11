Baseball, è scattata la Western League 24/25: Mondovì in campo con due squadre

Domenica 24 è iniziata la Western League 2024/2025 con la presenza del Mondovì suddivisa in due squadre: JFK Mondovì Blue Jays, di cui fanno parte per lo più i "veterani" del Mondovì con qualche ragazzo del Boves e il JFK Mondovì Rooster, in cui giocano per lo più gli esordienti.

Si inizia subito con il derby monregalese con la vittoria finale peri Blue Jays col punteggio di 12 a 7.

Gli altri incontri della giornata vedono le squadre monregalesi impegnate contro i Grizzlies Torino e il Canavese Lynx, partite equilibrate e ben giocate dai monregalesi.

Prima della seconda giornata della Western League a gennaio i giocatori saranno impegnati nei tornei di Natale il 7 dicembre a Millesimo ed il 15 a Boves.