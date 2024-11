Chiuso il cantiere in via Pertini e ripristinata la viabilità nell'area ex Enel a Cuneo

Dalla mattinata di oggi, martedì 26 novembre, è stata ripristinata la normale viabilità in via Pertini. Le lavorazioni previste sono terminate con un giorno di anticipo rispetto al previsto.

Il cantiere che ha interessato la strada nei giorni scorsi era legato all’intervento di riqualificazione “ambito area AR.3a - ex ENEL”. Sono dunque terminati i lavori a scomputo delle opere di urbanizzazione, che prevedevano il rifacimento del percorso ciclo/pedonale in via Pertini, lungo il tratto compreso tra corso Francia e via Antica di Borgo, al fine di creare la continuità con il percorso ciclo/pedonale lungo corso Francia.