A Cuneo il convegno “Piazza Europa tra passato e futuro: un'idea diversa di rigenerazione urbana"

“Piazza Europa tra passato e futuro: un'idea diversa di rigenerazione urbana". È questo il titolo del convegno, organizzato da Pro Natura, Legambiente, Italia Nostra e Di piazza in piazza, che si terrà a Cuneo, martedì 3 dicembre alle 21, presso il Centro di Documentazione territoriale (Largo Barale 1,).

"Da quando si è posta la questione della trasformazione di piazza Europa - spiegano gli organizzatori dell'incontro -, le riflessioni sulle conseguenze del cambiamento climatico in ambito urbano si sono ampliate e approfondite, dimostrando la necessità di conservare gli alberi d’alto fusto dove presenti.

Sulla base di queste constatazioni le associazioni hanno cercato di sviluppare una idea progettuale che non si limitasse esclusivamente agli aspetti urbanistico-architettonici e alle finalità d’uso, ma che tenesse conto della crescente consapevolezza dell’influenza della qualità ambientale urbana sul benessere e sulla salute dei cittadini.

Tutto questo senza dimenticare un altro elemento troppo spesso trascurato: i luoghi della città hanno una identità ed una storia strettamente legate alle persone che l’hanno costruita e vissuta. Solo riconoscendo e rispettando questi valori si può pensare ad una trasformazione che sia socialmente vista ed accettata come una evoluzione e non come una rivoluzione.

Lo scopo del convegno è dimostrare che è possibile “rigenerare” piazza Europa conservando i cedri, i tassi e le altre specie arbustive presenti".

Interverranno:

Domenico Sanino (Pro Natura Cuneo):la storia di piazza Europa e dei suoi alberi;

Gianfranco Peano (Legambiente Cuneo): il ruolo ecosistemico degli alberi e il loro valore economico;

Alberto Guzzi (agronomo, già Comandante del Corpo Forestale dello Stato a Pavia, Lodi e Como): la resilienza delle città ai cambiamenti climatici;

Mario Frusi (ISDE medici per l’ambiente): i problemi sanitari senza alberi

Maurizio Zarpellon (Garden Design): presentazione del render di piazza Europa salvando gli alberi presenti