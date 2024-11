L'associazione per gli Studi su Cravanzana festeggia il Natale il 7 e 8 dicembre

Ci sono due appuntamenti da non perdere assolutamente per festeggiare il santo Natale 2024 con L’Associazione per gli Studi su Cravanzana.

Si comincia sabato 7 dicembre alle ore 20,30 con una China in Chiesa Bassa che ci riporterà alle atmosfere delle vigilie di un tempo quando le famiglie delle borgate si ritrovavano per tentare piccole fortune ma, soprattutto, per stare insieme. I premi del gioco sono stati generosamente offerti da diverse aziende locali ma occorre sottolineare che il ricavato della serata andrà interamente nel fondo per il restauro della CAPPELLA DELLA CROCETTA.

É quindi una occasione per stare in allegria, mangiare una fetta di panettone, bere un buon bicchiere e aiutarci nel recupero del piccolo edificio religioso tanto amato dalle nostre mamme e dalle nostre nonne. Domenica 8, alle 16,30 ci sarà un pomeriggio pensato per i bambini di tutte le età, da 0 ai cento anni. Musiche natalizie dal vivo eseguite da Esteban Grasso del CEM accompagneranno un RACCONTO DI NATALE (di Giacomo Giamello) e letto da Andreina Blangero.

L’atmosfera che le note e le parole evocheranno ricordano le povere case di un tempo, la neve, i modesti doni preparati per i più piccoli e, soprattutto, l’immancabile Gesù Bambino di Zucchero. Al termine del breve spettacolo ci sarà modo di assistere all’accensione del presepe a grandezza naturale che viene allestito dalla locale Associazione Studi sotto i seicenteschi e suggestivi “voltoni” che uniscono la Chiesa parrocchiale con la Chiesa Bassa. La natività sarà contornata dai disegni dei bambini della scuola materna ed elementare. Le loro opere circonderanno la capanna di Betlemme per onorare il Bambino.