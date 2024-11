“Per le Feste fatevi un regalo…”: mercoledì 4 dicembre giornata di donazione sangue a Borgo San Dalmazzo

“Per le Feste fatevi un regalo…”. E' lo slogan dell'Avis di Borgo San Dalmazzo in occasione dell’apertura della sala prelievi mercoledì 4 dicembre.

Una giornata di donazioni presso la sede Avis in via dell'Abbazia, dalle 8 alle11. Organizzano le sezioni comunali di Borgo, Roccavione, Robilante e Vernante, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Cuneo. L'Avis offrirà la colazione a tutti i donatori.

Prenotazione obbligatoria al Centro trasfusionale di Cuneo chiamando il numero 0171/642291.

L'appello del presidente Avis di Borgo Renzo Fronti: "Fate una donazione di sangue chi lo riceverà starà bene e voi sarete più sereni. Ci sarà, per chi lo desidera, la possibilità di fare l’elettrocardiogramma che sarà refertato dal Direttore Sanitario Avis Borgo dottor Lorenzo Marino. Non perdete questa opportunità di far del bene a voi e far trascorrere le Festività più serene a chi lo riceve".