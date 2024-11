Cuneo, aumentano le tariffe dei parcheggi blu. Mallone (FdI): "Scelta che penalizza i cittadini e non migliora la mobilità"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della consigliera di minoranza Noemi Mallone (FdI), in merito alla futura modifica

Egregio Direttore,

in qualità di consigliere comunale di minoranza, esprimo la mia contrarietà alla decisione della Giunta di aumentare le tariffe dei parcheggi blu e di estendere il numero degli stalli, a pagamento, a partire da gennaio 2025.

Comprendo l’esigenza del Comune di finanziare i servizi di trasporto pubblico e gli incentivi per la mobilità sostenibile, ma questa misura rischia di gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini senza offrire un reale miglioramento dell’accessibilità ai mezzi pubblici. Se davvero l’obiettivo è incentivare l’uso del trasporto pubblico, non basta alzare i costi della sosta: è necessario potenziare il servizio con autobus più frequenti e una maggiore copertura nelle fasce orarie critiche.

Attualmente, molti cittadini si trovano impossibilitati a usufruire di questi mezzi a causa di corse insufficienti o orari non adeguati. Inoltre, l’aumento dei costi dei parcheggi non fa che penalizzare chi non ha alternative all’uso dell’auto, come i lavoratori pendolari e coloro che vivono in aree mal collegate.

Ritengo che le scelte di bilancio del Comune debbano essere più equilibrate e orientate al benessere di tutti i cittadini, evitando di trasformare i parcheggi in un ulteriore strumento di pressione fiscale. Solo attraverso politiche lungimiranti e condivise possiamo costruire una Cuneo più vivibile e accessibile per tutti.