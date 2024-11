Porte aperte alla mensa comunale di Bra

Il più grande ristorante di Bra apre le sue porte alla cittadinanza. Stiamo parlando ovviamente della mensa comunale, che ogni giorno sforna oltre duemila pasti per la comunità. Nella giornata di sabato 7 dicembre, a partire dalle 9,30, la cucina centralizzata Pellizzari presso la scuola primaria “Edoardo Mosca”, con ingresso da via Fratelli Allocco 2, sarà oggetto di un tour guidato a cura degli operatori della mensa aperto a tutta la cittadinanza.

A seguire, è in programma una breve tavola rotonda nel corso della quale, dopo il saluto del sindaco Gianni Fogliato, verrà presentato il nuovo Comitato Mensa. Inoltre, il Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Asl CN2 illustrerà le nuove “Linee guida per la ristorazione scolastica” della Regione Piemonte. Per concludere, la scuola per l’infanzia“Chiara Lubich” esporrà il suo progetto di “Lotta allo spreco”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Mensa del Comune di Bra al numero 0172.438237.