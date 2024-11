Recupero del Complesso degli Agostiniani: il Comune di Pieve di Teco tiene alta l’attenzione

Grande attenzione ha suscitato la notizia alla raccolta firme, sostenuta dal Comune di Pieve di Teco, per recuperare il complesso monumentale degli Agostiniani. La raccolta firme, ricordiamo, è supportata dai cittadini e dalle scuole del territorio grazie all’intervento dell’amministrazione comunale e del neo costituito Comitato "Madonna dei Fanghi" che hanno candidato il complesso per i “Luoghi del Cuore” del Fondo per l’Ambiente Italiano, per recuperare il monumento.

Vista l’importanza dell’iniziativa nei giorni scorsi il Tgr Liguria ha infatti, realizzato un reportage e servizi giornalistici, andati poi in onda a “Buongiorno Regione” e all’interno del telegiornale regionale. Per tali motivi il Comune di Pieve di Teco ringrazia pubblicamente l’intera redazione del Tgr Liguria nonché la giornalista Lucia Pescio e la troupe impegnata nella realizzazione dei servizi.

Chiunque voglia rivedere il servizio può farlo al seguente link:

https://www.rainews.it/tgr/liguria/video/2024/11/pieve-di-teco-imperia-raccolta-firme-complesso-monumentale-agostiniani-luoghi-del-cuore-fai-valle-arroscia--05779c4e-d0b5-4ef4-923c-1201f172c72b.html?nxtep

L’amministrazione comunale ci tiene a sottolineare che continuerà a tenere alta l’attenzione in merito alla raccolta. L'obiettivo è quello di raggiungere 2.500 firme entro il 10 aprile 2025 per avere la possibilità di accedere ad altri finanziamenti. Ad oggi c'è infatti, la possibilità di rendere sempre più concreta la rinascita del complesso monumentale degli Agostiniani. Infatti la Soprintendenza ai Beni Culturali, con il progetto già avviato dal titolo “Il restauro del Convento degli Agostiniani, conservare la memoria per progettare il futuro”, grazie ad un'importante opera di recupero architettonico, ha l’obiettivo di rendere in futuro la struttura fruibile al pubblico per diverse modalità, come turismo, cultura e formazione. Nel contempo gruppi di cittadini volontari riuniti nel comitato si sono messi a disposizione per far conoscere il sito con brevi visite guidate.

“Il progetto di recupero del Convento degli Agostiniani finanziato dal Ministero dei Beni culturali, sottolinea il sindaco Enrico Pira, restituirà a Pieve e alla intera Comunità di Valle un gioiello architettonico che data al 1472. Dobbiamo alla Amministrazione Alessandri i primi contatti e la proposta di restauro, formalizzata dal Ministero in tempi recenti. Il nostro impegno sarà costante e collaboreremo con entusiasmo per la realizzazione del recupero, ora nella fase di studio per l’assegnazione dei lavori che, auspico, conclude il primo cittadino, possa essere completata con successo nei tempi previsti”.

Per sostenere l’iniziativa occorre votare cliccando sul seguente link e confermare la scelta attraverso la mail che sarà ricevuta: https://fondoambiente.it/luoghi/ex-convento-degli-agostiniani?ldc