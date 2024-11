Cuneo, a San Pietro del Gallo torna "Christmas Fest"

A Passatore torna “Christmas Fest”, il concerto di beneficenza che apre il periodo del Natale e sostiene la scuola dell’infanzia paritaria “Vittorio e Matilde Bersezio” di San Pietro del Gallo: la proposta quest’anno è per la serata di sabato 7 dicembre, nella struttura delle opere parrocchiali di Passatore, con ingresso libero (e con una dolce sorpresa per i partecipanti).

Sul palco si esibirà il gruppo saviglianese “4sangiu”, composto da Romina Gianoglio e Giuseppe Alladio alle voci, con il chitarrista e cantante Alberto “Bobo” Bosio e con la sorpresa del percussionista Costantino Gugliuzza.

Questo gruppo di cantanti e musicisti è conosciuto in tutto il cuneese per l’impegno artistico e sociale a favore di associazioni ed enti di volontariato. Anche quest’anno, nella terza edizione del loro concerto a Passatore per la scuola dell’infanzia, i “4sangiu” porteranno sul palco diverse canzoni, con grandi successi italiani e stranieri, ma anche brani natalizi per grandi e piccoli, per assaporare insieme la gioia delle feste di fine anno. Ancora una volta nello stile dei “4sangiu”, con il sorriso e l’allegria, per trasmettere messaggi positivi e per sottolineare con forza la bellezza della vita attraverso le canzoni e la musica. Per i “4sangiu” l’impegno artistico e solidale si declina in tante iniziative benefiche.

La serata di sabato 7 dicembre nelle opere parrocchiali di Passatore avrà un’importante finalità: sostenere la scuola dell’infanzia paritaria “Vittorio e Matilde Bersezio”, che accoglie i più piccoli di Passatore e San Pietro del Gallo. Per questo, tutte le offerte raccolte saranno devolute all’ente: l’obiettivo è contribuire al progetto “Scuola open”, per la sistemazione e l’abbellimento delle aree esterne dell’edificio che opera al servizio delle famiglie e della comunità delle due frazioni.

Quella di sabato 7 dicembre sarà quindi un’ottima occasione per ritrovare il gusto di stare insieme e di godersi uno spettacolo musicale, nel segno della gioia e del Natale (ingresso libero; accesso dalle 20.45, inizio concerto alle 21; per informazioni, tel. 328-8112600).