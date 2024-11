Prestiti più accessibili grazie ai tassi di interesse in calo

Il taglio dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (BCE) avvenuto nel mese di ottobre 2024 con una riduzione di 25 punti base, seguito dal taglio dei tassi della Federal Reserve (FED) a novembre 2024, ha aperto nuove possibilità per chi ha intenzione di ricorrere al credito, consentendo alle banche di offrire prestiti personali a condizioni più vantaggiose per i consumatori.

Secondo i dati dell'Osservatorio di PrestitiOnline.it, il miglior TAEG delle pratiche di prestiti personali erogate è sceso al 7,22% rispetto al valore massimo del 7,64% raggiunto lo scorso anno. Questo abbassamento del costo del denaro ha portato a un aumento della domanda di prestiti, poiché molti consumatori vedono questa come un'opportunità per finanziare progetti personali a costi più contenuti.

L'evoluzione del rapporto degli italiani con il credito

Nel passato l'Italia è stata un Paese dove il ricorso al credito era spesso visto con diffidenza. Un atteggiamento legato a una cultura del risparmio prudente e alla preferenza per l'accumulo di risorse piuttosto che per l'indebitamento. Tuttavia negli ultimi anni, grazie anche alle condizioni di mercato dei prestiti più favorevoli, il comportamento delle famiglie sembra essersi modificato.

Un nuovo trend che dimostra come ora le famiglie guardino il credito come uno strumento per migliorare la propria qualità di vita e raggiungere obiettivi personali che altrimenti sarebbero fuori dalla loro portata economica. La stabilità dei tassi fissi e la possibilità di pianificare con precisione i rimborsi mensili, hanno ulteriormente contribuito a rendere il prestito un'opzione più attraente e meno rischiosa.

Un prestito personale si caratterizza per la sua versatilità, poiché non è vincolato all'acquisto di un particolare bene o servizio. Chi lo richiede non deve presentare un preventivo di spesa, né giustificare l'impiego dei fondi ricevuti. Questa forma di finanziamento è adatta a diverse esigenze e gli istituti di credito offrono soluzioni specifiche per ottenere liquidità, acquistare un veicolo, arredare o ristrutturare la propria abitazione, finanziare viaggi e affrontare spese mediche.

La concorrenza tra istituti bancari e le nuove opportunità per i consumatori

Il taglio dei tassi di interesse non ha solo ridotto il costo dei prestiti, ma ha anche stimolato una maggiore concorrenza tra le banche. Gli istituti di credito competono sul mercato con prodotti finanziari sempre più interessanti e riducono i costi accessori, come le spese di istruttoria e le commissioni, offrendo una maggiore flessibilità nelle condizioni.

Molte banche stanno inoltre introducendo prodotti finanziari innovativi, come i "prestiti green" destinati a finanziare interventi di efficienza energetica o l'acquisto di veicoli elettrici accompagnati da tassi di interesse particolarmente vantaggiosi. I prestiti verdi sono pensati per incentivare comportamenti sostenibili e, allo stesso tempo, stimolare l'economia in settori strategici come quello delle energie rinnovabili.

I prestiti sempre più richiesti per migliorare la qualità della vita

L'Osservatorio Finanziamenti del mese di ottobre 2024 ha rilevato che l'accesso al credito è diventato un elemento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita degli italiani.

La richiesta di liquidità per far fronte a spese urgenti e bollette è predominante (29,5%) nelle richieste arrivate al portale, come anche le finalità legate alla mobilità, in particolare l’acquisto di un’auto usata (18,4%) e il consolidamento di finanziamenti preesistenti (17,7%). Quest’ultima finalità registra gli importi richiesti più alti (€ 19.600), seguita dall’auto nuova o a km zero (€ 16.600) e dalla ristrutturazione della casa (€ 14.800).

Si richiedono in media importi di € 11.800, mentre una richiesta su quattro (24,9%) è per somme comprese tra i 5.000 e i 10.000 euro.

In definitiva, possiamo dire come la combinazione di tassi di interesse bassi, una maggiore competitività tra le banche e l'introduzione di prodotti finanziari innovativi sta rendendo il mercato del credito un ambiente sempre più favorevole per i consumatori. È un momento ideale per valutare le proprie esigenze di finanziamento e approfittare delle condizioni di mercato.