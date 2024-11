Real estate internazionale: i paesi emergenti in cui investire per massimizzare le entrate

Nel peculiare periodo storico nel quale ognuno di noi è immerso, i confini dei settori d’impresa si sono estesi ben oltre i confini territoriali. L’avvento della globalizzazione ha, infatti, aperto nuove strade per tutti coloro che sono in cerca di nuove opportunità di investimento con cui diversificare il proprio portafoglio di asset. Un fenomeno dai tratti rivoluzionari, dunque, che ha senz’altro generato dei cambiamenti importanti nei mercati, spingendo imprenditori ed investitori ad esplorare settori non soltanto in ambito digitale, ma anche nei contesti più tradizionali, seppur rivisitandoli con uno spirito globale ed innovativo. In questo particolare frangente, si inserisce il real estate, un panorama che rappresenta una solida e concreta possibilità di guadagno, capace di generare delle entrate passive ed una importante crescita del proprio patrimonio sul lungo periodo. Insomma, investire nel settore immobiliare non significa soltanto acquistare proprietà, ma anche gestire in maniera strategia i propri possedimenti, in maniera tale da valorizzare e ottimizzare le prestazioni dei propri asset. Assumendo un approccio informato e consapevole, comunque, il real estate si rivela un settore fervente e vantaggioso, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, soprattutto nei paesi emergenti come quelli che andremo ad elencare nei paragrafi successivi.

Arabia Saudita

Quando si parla dell’Arabia Saudita si fa riferimento ad un paese che, negli ultimi anni, ha avviato un processo di trasformazione economica, potremmo dire, senza precedenti, attraverso il quale diversificare la propria economia andando oltre la già consolidata presenza nel mercato del petrolio. Un piano ambizioso che ha condotto alla nascita di nuovi distretti residenziali e commerciali, tra cui diverse città dall’atmosfera futuristica. Sono diverse, inoltre, le agevolazioni per stakeholder stranieri che spingono i professionisti ad investire in Arabia Saudita, grazie anche alle nuove regolamentazioni immobiliari e al repentino sviluppo di infrastrutture efficienti. Chi investe in real estate trova, dunque, nell’Arabia Saudita un terreno fertile, soprattutto nel settore degli immobili di lusso e delle strutture commerciali.

Vietnam

Tra i mercati immobiliari più dinamici in Asia, troviamo quello del Vietnam, sostenuto in particolare da un rapido processo di urbanizzazione, oltre che da una imponente crescita economica. Le principali città vietnamite sono in continua espansione, con una domanda sempre crescente per le residenze moderne e gli spazi commerciali. Inoltre, il governo vietnamita sta emanando sempre più politiche e regolamentazioni favorevoli per gli investimenti stranieri, con dei costi di ingresso particolarmente contenuti attraverso i quali gli investitori possono muovere i primi passi in maniera agevole nel mercato di riferimento.

Marocco

Negli ultimi anni, la situazione politica in Marocco si è rivelata sempre più favorevole, offrendo la possibilità a svariati investitori di esplorare il mercato immobiliare, soprattutto per l’apertura di strutture ricettive nelle principali città e nelle location turistiche più gettonate. La domanda turistica e residenziale in Marocco, infatti, rappresenta uno dei motivi principali per cui gli stakeholder decidono di lanciarsi nelle avventure imprenditoriali del settore real estate locale, soprattutto nell’ambito degli affitti a breve termine e delle proprietà di lusso. Non solo, le agevolazioni fiscali per gli investitori rendono il Marocco una scelta particolarmente vantaggiosa.

Messico

Potrebbe risultare una entry peculiare, eppure il Messico offre svariate possibilità a chi decide di investire nel mercato immobiliare del luogo, a patto che si prendano in considerazione le peculiari condizioni sociopolitiche del paese. Il Messico resta una destinazione interessante per gli stakeholder, soprattutto nelle zone costiere e nelle principali città turistiche, con un mercato estremamente fervente per quanto concerne gli affitti a breve termine, specie in relazione al flusso di turisti internazionali che prende di mira le località più gettonate praticamente tutto l’anno.