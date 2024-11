A Saluzzo il 6,7 e 8 dicembre Saluzzo Jazz Fest al Monastero della Stella

Visto il successo dello scorso anno, JazzVisions chiude la stagione con la seconda edizione del Saluzzo Jazz Fest: sarà un viaggio a ritroso nel tempo, nello spazio, nella musica manouche e nel jazz, nel costume, nel mondo delle auto sportive, partendo dalla Parigi degli anni ’30 e ’40 per approdare a New York, attraverso personaggi che sono diventati leggenda: Django Reinhardt, Duke Ellington e Miles Davis. una tre giorni di musica, talk ed emozioni nella atmosfera immersiva che solo il Monastero della Stella può garantire.

Si inizia venerdì 6 dicembre, alle ore 21, con l’ HOT CLUB ëd TURIN - Hot Swing à l’ancienne con Giangiacomo Rosso, chitarra solista, Stefano Ivaldi, violino Manuel Baudino chitarra ritmica, Andrea Bottelli chitarra ritmica e Michele Millesimo, contrabbasso.

Tutto iniziò dal fuoco di una roulotte. “Django” Reinhardt uscì da quell’inferno senza l’uso di una gamba e di due dita della mano sinistra. Da lì in poi, la vita del chitarrista belga è storia. Il suo enorme talento lo portò ad unire la musica gitana con il jazz d’oltreoceano, creando ciò che ancora oggi viene definito jazz manouche.

Giangiacomo Rosso guida un quintetto con l’intento di intraprendere un percorso innovativo sulle orme dei maestri. Il repertorio include brani che partono dalla tradizione per arrivare fino alle più recenti evoluzioni, facendoci respirare un’atmosfera da anni trenta contagiata da elementi moderni, vividi, nuovi.-8 dicembre 2024

A seguire "sapor di Jazz: le goût de la France"

Sabato 7 dicembre, alle ore 21 per Jazz Visions Piano Solo Series, concerto di Andrea POZZA.

Uno dei migliori musicisti italiani propone un omaggio ai pianisti che han fatto la storia del jazz con le loro composizioni: Duke Ellington, Thelonious Monk, George Gershwin, Billy Strayhorn e Jimmy Rowles.

A seguire "sapor di Jazz: the taste of New York"

Si chiuderà domenica 8 dicembre alle ore 17 con: PARLARE DI JAZZ - Jazz e Motori

La passione di Miles Davis per le auto sportive, a cura di Luigi Martinale.

Un appuntamento multimediale con ascolti, video, chiacchiere e aneddoti, per scoprire il mondo di Miles Davis, una delle più potenti personalità musicali del XX secolo, e della sua passione per la velocità, lo stile, la bellezza.

A seguire "sapor di Jazz: the taste of Miles Davis"

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero! Posti limitati, con prenotazione su:

https://www.monasterodellastella.it/eventi

Per info: 347 3141294