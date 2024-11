Ad Alba l'aperitivo è solidale e a spreco zero: Comune, Caritas e Aca uniti per promuovere sostenibilità alimentare e riduzione dei rifiuti

Ridurre i rifiuti e al contempo aiutare le persone in difficoltà alimentare. Questi i principali obiettivi di “Aperitivo solidale a spreco zero”, evento tenutosi mercoledì 27 novembre nella sala incontri della Caritas in via Pola.

L’incontro è stato organizzato dal Comune di Alba con la collaborazione dell’Associazione Commercianti Albesi e con la Caritas Diocesana, nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione Rifiuti che si è svolta dal 16 al 24 novembre. Quest’ultima è un'iniziativa annuale che mira a sensibilizzare la cittadinanza e le imprese sulle tematiche della sostenibilità e della riduzione dei rifiuti.

Secondo gli ultimi dati, il valore complessivo dello spreco di cibo in Italia vale circa 15 miliardi di euro di cui 9 a livello domestico. Oltre all’aspetto economico, ci sono poi quello ambientale e sociale: ogni kg di cibo sprecato produce 5 kg di CO2, il 2% delle emissioni. Nonostante il primo obiettivo dell’agenda 2030 dell’ONU consista nello sconfiggere la fame nel mondo, ci sono quasi 800 milioni di persone che non riescono a garantirsi un pasto al giorno e in Italia oltre 3 milioni di persone fanno ricorso alle mense solidali.

Le imprese del commercio e della ristorazione svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti e possono contribuire attivamente a sensibilizzare anche i clienti, migliorando l'efficienza ambientale del proprio business e contrastando lo spreco di cibo che è il tema principale dell’edizione di quest’anno.

Dopo il caldo benvenuto che don Mario Marotta, direttore della Caritas Diocesana albese, ha riservato ai partecipanti, è stato l’assessore Roberto Cavallo, con deleghe alla Transizione ecologica, Agricoltura, Commercio e Attività Produttive, a spiegare l’importanza di politiche atte a diminuire lo spreco alimentare, incidendo anche sulla produzione dei rifiuti. Grazie al coordinamento svolto dall’ACA, durante l’incontro sono stati serviti piatti a circa 50 ospiti che gravitano presso il Centro di Prima Accoglienza della Caritas Diocesana albese.

Una rappresentanza di ristoratori – composta da Mariuccia Assola, Flavia Boffa, Alessandro Boglione e Marisa Gallina - con la preziosa collaborazione dell’Associazione panificatori albesi guidata da Enrico Giacosa, ha contribuito alla riuscita dell’aperitivo solidale, prodotto con alimenti residui dalle proprie attività più recenti.

«Siamo felici di continuare la proficua collaborazione instauratasi con il Comune di Alba – dichiarano il direttore ACA, Fabrizio Pace, e il vice direttore, Silvia Anselmo -. ACA ha scelto di dare il proprio contributo per favorire una riflessione su argomenti tanto stringenti e attuali, con l'obiettivo di adottare pratiche virtuose e promuovere un cambiamento positivo nelle abitudini quotidiane». Presenti per ACA anche Marco Scuderi, responsabile Marketing del Territorio, insieme a Edoardo Accossato e Jim Alizoti.

Commenta l’assessore Roberto Cavallo: «La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è un momento di sensibilizzazione importante per il contenimento degli sprechi, per incentivare l’economia circolare e arginare le emissioni climalteranti. Il tema di quest’anno è centrale nella nostra vita quotidiana: lo spreco di cibo. Come Comune di Alba abbiamo voluto aderire con una serie di azioni, in cui l’aperitivo solidale a Spreco Zero rappresenta il momento centrale, grazie alla collaborazione con l’Associazione Commercianti Albesi e la Caritas diocesana. È un piccolo esempio da seguire, ricordando che lo spreco, seppure spesso inconsapevole, si verifica anche nelle nostre case».

Presenti anche il sindaco di Alba Alberto Gatto, la vicesindaca Caterina Pasini, gli assessori Davide Tibaldi (Polizia Municipale e sicurezza), Donatella Croce (Politiche familiari, Servizi Sociali e assistenziali, Volontariato e Associazionismo), Lucia Vignolo (Politiche giovanili) e una rappresentanza di consiglieri comunali.